Ultimi giorni di allenamento per il Napoli, che domenica dovrà affrontare lo Spezia per l’ultima partita stagionale.

Oggi verranno valutate le condizioni di Victor Osimhen, rimasto a casa ieri mattina a causa di una leggera influenza. Il nigeriano dovrebbe farcela per domenica. Torna ad allenarsi completamente con il gruppo anche Giovanni Di Lorenzo, che mercoledì ha svolto l’allenamento in palestra per precauzione. Manca ovviamente Lozano, tornato in Messico per operarsi alla spalla.

Inoltre, nella partita contro lo Spezia sembrerebbe che Spalletti abbia deciso di far giocare coloro che sono scesi poco in campo e che quasi sicuramente andranno via nella prossima sessione di mercato.