Il Mattino: non solo Kvaratskhelia, per sostituire Insigne il Napoli punta anche Brekalo

Oggi Il Mattino scrive dell’interesse del Napoli per il trequartista Josip Brekalo, che ritornerà al Wolfsburg dopo il prestito al Torino:

“Diversa, invece, la situazione per Brekalo. Il trequartista croato è reduce da un’ ottima prima stagione in Serie A. Con la maglia del Torino ha realizzato 7 reti in 32 presenze, diventando una delle pedine chiave nello scacchiere di Juric. […] Brekalo, infatti, vorrebbe giocare in Champions League e Napoli potrebbe diventare la piazza giusta per crescere ancora. Giuntoli, però, dovrà parlarne con i tedeschi del Wolfsburg che al momento non sembrano intenzionati a trattarne la cessione per meno di 15 milioni di euro”.