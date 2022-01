Gazzetta: la sosta permetterà al Venezia di recuperare tutti i positivi per il Napoli

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto del focolaio Covid nello spogliatoio del Venezia, che dovrebbe recuperare tutti per la sfida contro il Napoli:

“Pallottoliere sempre in funzione al centro sportivo del Taliercio: dopo i 6 negativizzati di giovedì, ieri un altro membro del gruppo squadra del Venezia è uscito dal tunnel del Covid, tanto che gli elementi ancora in isolamento sono scesi a 8. Numeri fluttuanti in laguna, ma in costante discesa negli ultimi giorni, la sosta del campionato consentirà a Paolo Zanetti di avere quasi tutti gli effettivi a disposizione contro il Napoli tra otto giorni”.