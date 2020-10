Gazzetta – Con Petagna il Napoli perde velocità, ma guadagna due qualità

Secondo tutti i quotidiani – sportivi e non – questa sera, a San Sebastian, Gattuso affiderà l’attacco del Napoli ad Andrea Petagna. L’ex attaccante della SPAL sostituirà Osimhen, a riposo contro la Real Sociedad.

Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che analizza le qualità di Petagna e come si potrebbero inserire nell’attacco azzurro:

“La novità è rappresentata da Petagna che partirà dal primo minuto. Si tratta dell’esordio dall’inizio per l’ex SPAL che, finora, ha sempre capitalizzato al massimo le opportunità che gli sono state concesse. Perderà qualcosa sul piano della velocità, l’attacco napoletano, ma ne guadagnerà in fisicità e forza nel gioco aereo. Perché non sarà semplice misurarsi contro la determinazione e l’agonismo della Real Sociedad”.