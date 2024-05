Gentili: “Nuovo allenatore? Dico Allegri, sarebbe lui il nome ideale”

Bruno Gentili, giornalista, parla ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Diversi i suoi commenti sulla situazione attuale del Napoli e sulle possibili mosse del futuro.

“Le coppe, qualsiasi esse siano, danno uno stimolo in più. Il palcoscenico internazionale dà nuovi impulsi, non credo alla doppia fatica coppa-campionato. Credo più ad un’esaltazione quando si parla e si giocano competizioni europee. La Conference League sarà la meno importante, ma comunque porta dei soldi. Con le rose allargate e la possibilità di fare cinque cambi le coppe sono un’occasione per dar spazio a chi gioca di meno. Il Napoli è alle prese con una seconda ricostruzione dopo gli addii di Koulibaly, Insigne e Mertens.“

Sul futuro mercato e il futuro allenatore: “Adesso si procede ad un nuovo rimpasto e il Napoli dovrà sacrificare Osimhen. Con i 130 mln del nigeriano ed altri milioni che potrebbero arrivare da altre cessioni, De Laurentiis avrà delle risorse sufficienti per prendere un attaccante, un centrocampista, un terzino sinistro ed un ala destra. Poi bisogna trovare il sostituto di Zielinski e serve un difensore centrale. Poi serve un’alternativa a Di Lorenzo. Mazzocchi? Servono calciatori di uno spessore tecnico maggiore nonostante Mazzocchi sia un buon giocatore. So che al Napoli piace molto Greenwood del Manchester United ed anche Jonathan David. Nuovo allenatore? Dico Allegri, sarebbe lui il nome ideale”.