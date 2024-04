Guarda chi si rivede: Garcia torna in campo per una partita di beneficenza

Rudi Garcia è tornato in campo! Questa volta non in veste di allenatore ma come calciatore in una partita di beneficenza organizzata dal Varietes Club di Francia. La squadra francese è solita organizzare eventi di questo genere con ex calciatori, politici e personaggi importanti. Insieme a Garcia presenti anche altri ex giocatori e perfino il Presidente francese Macron con il quale l’ex allenatore del Napoli ha scattato una foto poi postata sui social: “Quando lo sport si unisce alla solidarietà, è sempre una partita vinta”. Alla fine sono stati raccolti 57mila euro che andranno tutti in beneficenza”.