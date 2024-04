Secondo quanto riportato dal portale belga HLN.be, Skov Olsen potrebbe presto lasciare il Bruges. L’esterno destro danese lascerà il suo club con sentimenti contrastanti: “Non mancano gol e assist – si legge nel pezzo – Gli mancano spirito di squadra o di ‘unione’. E il Brugge pensa alla cessione di Andreas Skov Olsen (24 anni), ora voluto da Milan e Napoli”. Il calciatore è già stato in Italia, a Bologna, per tre anni prima di trasferirsi in Belgio.