Spalletti, il messaggio all’amico e la sua emozione allo stadio

Carmine Esposito, ex calciatore dell’Empoli e amico di Luciano Spalletti, parla ai microfoni di Radio Punto Nuovo commentando l’emozione vissuta dall’ex allenatore azzurro e dai tifosi napoletani. Il toscano, infatti, è tornato al Maradona durante la sfida Napoli-Frosinone ricevendo un coro in suo onore carico di gratitudine. Per un attimo il tempo allo stadio si è fermato ed i tifosi hanno quasi dimenticato la brutta stagione vissuta.

Il curioso messaggio all’amico: “Ieri ho mandato un messaggio a Luciano, avevo chiesto un video per i miei ragazzi che hanno vinto il campionato in terza categoria (ride ndr). Poi mi ha risposto la sera, con una faccina commossa… Questo è Luciano, uno di poche parole che mi ha raccontato così tutta la sua emozione per l’accoglienza avuta al Maradona. Ieri ho visto quando hanno inquadrato Luciano, c’è stata un’ovazione che ha quasi fatto dimenticare la brutta stagione di quest’anno. L’applauso è prima alla persona e poi all’allenatore. Si è tatuato lo Scudetto sulla pelle e quasi nessuno lo avrebbe fatto al suo posto. Lo sento spesso ed è ancora attaccatissimo al Napoli.” rivela Esposito.

Riguardo al pareggio non può svelare nulla: “Son cose personali, ma in poche parole mi dice tutto… Gli è passata davanti tutta la vita sportiva passata al Napoli, poi è chiaro che al 2-2 ci sia rimasto malissimo anche lui.”