Il commento della SSC Napoli: “E’ la giornata di Walino”

Al Maradona il Napoli non va oltre il 2-2 contro il Frosinone. I ragazzi di Di Francesco trovano due volte il pari grazie a Walid Cheddira, “Walino“, come lo chiamavano a Bari. Inutili i gol di Politano e di Osimhen. Sul sito ufficiale la SSC Napoli ha pubblicato il commento nel post gara:

“Finisce in pareggio nella delusione del Maradona Napoli-Frosinone. Due volte avanti, due volte rimontati gli azzurri in questo orario prandiale che resta indigesto dopo la sconfitta di due settimane fa con l’Atalanta.

Pomeriggio bollente come il sole estivo che sembra accendere la fiamma quando Politano firma un altro capolavoro balistico sulla scia del golazo infilato a Monza. Ancora un sinistro spettacolare. Napoli che la sblocca. E sembra la giornata buona quando Meret alla mezzora para un rigore dell’enfant prodige Soulè. Ma in apertura ripresa, proprio un indugio al rinvio di Alex apre la strada al pareggio di Cheddira. Napoli ferito ma ancora vivo. Osimhen con un lampo rapace ci rimette avanti 2-1. Ma è la giornata di “Walino” come lo chiamavano a Bari: Cheddira griffa la doppietta e bacia il terreno del Maradona. Finisce 2-2 e il sole si eclissa nel torrido e arido pomeriggio di Fuorigrotta“.