Esposito: “Napoli, stagione fallimentare? Il motivo è sotto gli occhi di tutti”

L’ex calciatore del Napoli Massimiliano Esposito è intervenuto a Radio Amore Campania per parlare della situazione del club azzurro.

Di seguito le sue parole: “Se il Napoli continua ad avere alti e bassi è tutto più complicato, le partite ed i punti per recuperare terreno ci sono, però a questo punto dipende dai calciatori, si devono assumere le loro responsabilità, adesso non è più un problema di allenatori, di moduli, devono prendersi le loro responsabilità e finire il campionato nel miglio modo possibile”.

Poi Esposito ha continuato: “Cosa è successo quest’anno? E’ sotto gli occhi di tutti. Da calciatore ed anche un po’ da allenatore, il Napoli ha avuto tre allenatori, tre metodologie diverse di lavoro, soprattutto Garcia è entrato a gamba tesa rispetto alla gestione ed alla metodologia di Spalletti e già lì i giocatori sono entrati in confusione perché abituati a fare bene una determinata cosa si sono ritrovati a fare dell’altro. Dopo mandi via Garcia e prendi Mazzarri che ha cercato di fare meno danni possibili in un contesto in cui lui non era abituato perché comunque ha sempre portato avanti le sue idee di 3-5-2, quindi si è dovuto adattare ad un 4-3-3, ha provato poi a cambiare ed a mettersi a 3 dietro”.