Carratelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Queste le sue parole: “Non conosco bene Italiano, ma l’esigenza principale è tornare in Champions per rimettere in ordine le cose. Potrebbe essere una bella scommessa vedere Italiano lavorare con tutti 20enni. Maradona? Con lui una storia d’affetto, era solo e circondato da pseudoamici”.