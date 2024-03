Gazzetta – Juan Jesus-Acerbi, Gravina potrebbe impugnare la decisione. I dettagli

Ieri è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo relativa al caso Juan Jesus-Acerbi, che ha visto l’interista ricevere nessuna giornata di squalifica in merito alle accuse di razzismo del difensore brasiliano. Da un punto di vista della giustizia sportiva, il caso può ritenersi chiuso, poiché inappellabile da chi non sia sanzionato. Tuttavia, questo può essere riaperto dal presidente della Figc Gabriele Gravina, che potrebbe impugnare questa decisione. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Infatti, si fa riferimento all’Articolo 102 del Codice di giustizia sportiva, secondo cui il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale quando ritiene che queste siano inadeguate o illegittime. Qualora Gravina prendesse questa decisione, si passerebbe in Appello.