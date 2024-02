Vincere è sempre utile, al di là dell’avversario 

Il Napoli è tornato alla vittoria, con un roboante 1-6 ai danni del malcapitato Sassuolo. Ad un primo gol del neroverde Uros Racic, è arrivata una fortissima risposta da parte degli ospiti. La tripletta di Victor Osimhen, la rete di Amir Rrahmani e la doppietta di Khvicha Kvaratskhelia hanno permesso agli uomini di Francesco Calzona di firmare il largo successo. Certo, gli emiliani non stanno attraversando un buon momento, ma una vittoria è pur sempre qualcosa da non gettare mai via, soprattutto in una stagione maledetta come questa. In tante occasioni nel corso di questa stagione gli azzurri hanno sbagliato approccio contro avversari meno altisonanti.

Stavolta no, i partenopei hanno approcciato positivamente all’incontro. Non solo, si sono visti alcuni sprazzi del Napoli che fu. In altre uscite, questo spirito e cattiveria non si sono affatto viste. Naturalmente, non sarà questa vittoria a cambiare l’andazzo di un’annata disastrosa, ma può essere un buon punto di partenza per provare a salvare quanto ancora può essere salvato. Ora, servirà confermare questi progressi contro la Juventus. Un’avversaria molto dura, ma un test per valutare quanto il mister Calzona abbia dato a questo gruppo, seppur considerando che si tratta solamente della quarta uscita.