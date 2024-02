Sportmediaset – Pioli in pole position come nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis lo apprezza per due motivi

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Stefano Pioli è il tecnico in pole position per guidare il Napoli la prossima stagione. Il sogno di Aurelio De Laurentiis resta Antonio Conte, ma questo pare irrealizzabile. Al momento, l’allenatore del Milan è il favorito per prendere il timone degli azzurri per la prossima annata.

“Il sogno resta quello accarezzato dopo l’addio a Rudi Garcia: Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus e Inter ha rifiutato di arrivare a stagione in corso ma è molto difficile che possa decidere di prendere il Napoli anche a partire da luglio 2024. De Laurentiis ha sempre apprezzato anche Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, per il calcio offensivo ed efficace che ha sempre fatto interpretare alle sue squadre. In pole position, però, al momento sembra esserci Stefano Pioli. Il suo contratto con il Milan scade nel 2025 ma ci sono molti dubbi sul fatto che possa restare ancora in rossonero. Sono quasi 5 anni quelli passati sulla stessa panchina e l’usura del tempo si sta facendo sentire, sia per lui che, soprattutto, per i tifosi, che ci hanno messo poco a scordare lo scudetto del 2022 e la semifinale di Champions raggiunta un anno dopo. A loro resta più impressa la sequenza di derby persi. De Laurentiis lo stima sia dal punto di vista umano che da quello tecnico, per la capacità di valorizzare al meglio gli elementi a disposizione adattando i suoi principi alle caratteristiche dei calciatori e degli avversari. Per questo, ora, sembra proprio che Pioli sia l’uomo giusto per la panchina azzurra”.