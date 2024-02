CorSera – Conte osservato speciale: quante panchine cambieranno la prossima stagione!

Il Corriere della Sera ha fatto un focus sulle panchine della Serie A e dell’Europa. Nella prossima stagione ci saranno molti cambiamenti, iin primis per il Napoli e non solo. Tra i sogni proibiti degli azzurri c’è Antonio Conte, molto vicino al Milan secondo i rumours. Una destinazione, però, non scontata: secondo il quotidiano il Milan si guarda attorno e potrebbe anche scegliere Thiago Motta per il dopo Pioli.

Inoltre, Conte è stato accostato al Bayern Monaco come i santoni Mourinho e Zidane, anche se il futuro dei bavaresi sembra essere Xabi Alonso. Occhio anche a Manchester United, Chelsea e Psg: attualmente le panchine sono occupate, ma non è escluso che potrebbero liberarsi per la primavera. Il cammino europeo di tutte sarà fondamentale per indirizzare le scelte dei proprietari.