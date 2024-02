Russo: “Mi aspettavo di più da Simeone e Raspadori. Il modulo è legato a Kvaratskhelia, vi spiego”

Il giornalista di Dazn, Marco Russo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni:

“Mi aspettavo che Simeone e Raspadori potessero sfruttare meglio le occasioni avute senza Victor Osimhen, non capisco se sia una questione legata al modo di giocare o alle singole caratteristiche dei calciatori che mal si sposano alle caratteristiche della squadra. Simeone è portato maggiormente ad occupare l’area di rigore, ha doti diverse da Osimhen, mentre Raspadori ha doti da rifinitore. Dal Cholito, che ha sempre fatto il suo dalla panchina, con un po’ di campo davanti ci si poteva aspettare qualcosa in più. Il problema del Napoli però è di reparto e non di singoli.

Per il Napoli sarà importante capire che i cambi di modulo che Mazzarri ha difeso non creino confusione, che siano automatici. Certo è che secondo me il modo di stare in campo che prevede l’accendere il più possibile Kvaratskhelia sia quello da prediligere, forse con la difesa a tre si sono recuperate certezze difensive perdendo spettacolo e qualità: ora però bisogna aggredire, se l’obiettivo è la Champions League c’è l’Atalanta che avrà un campionato incredibile ma anche diversi punti di vantaggio”.