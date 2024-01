Sky – Marotta vuole bloccare Zielinski e Taremi per giugno

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski sta diventando una delle più intricate e delicate della stagione, soprattutto in questo frenetico periodo di mercato. Sembrerebbe che il centrocampista polacco abbia respinto l’ultima offerta presentata da De Laurentiis, che prevedeva un contratto triennale fino al 2027, con uno stipendio di 4,5 milioni di euro netti più bonus e l’opzione per una quarta stagione.

Similmente, si sta seguendo una strategia analoga per Mehdi Taremi, attaccante del Porto, il cui contratto scade il 30 giugno 2024.

In questo modo, sia il centrocampista polacco che l’attaccante iraniano potrebbero essere tesserati a 0, poiché i loro attuali contratti giungono a scadenza il 30 giugno 2024.