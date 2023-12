Tmw – Elmas ai saluti: il Napoli valuta 4 profili per il centrocampo

La storia tra Eljif Elmas ed il Napoli. La trattativa del Lipsia è ben indirizzata, perché i tedeschi sono riusciti a convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il centrocampista macedone. La cifra sarà di circa 25 milioni di euro. Per sopperire alla sua partenza, il Napoli dovrà cambiare i suoi piani nel mercato in entrata. Non arriverà più un solo centrocampista, ma ben due. I nomi principali sono quello di Lazar Samardzic dell’Udinese, di Maurits Kjaergaard del Salisburgo passando per Emile Hojbjerg del Tottenham e Mats Wieffer del Feyenoord. In alternativa, potrebbe arrivare un solo elemento concedendo più spazio a Gianluca Gaetano. A riportare è Tuttomercatoweb.