Sabato c’è Roma-Napoli, scontro diretto importantissimo per la lotta Champions. Gli azzurri vorranno riscattare l’umiliazione subita in Coppa Italia contro il Frosinone. Domani Walter Mazzarri non parlerà alla vigilia del match. Il motivo? Proprio la partita con il Frosinone: dato il doppio impegno e visto che il tecnico ha già parlato in conferenza dopo la sconfitta con i gialloblu, non lo farà prima della Roma, ma solo nel post partita.