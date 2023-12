Ieri sera, dopo la sconfitta contro il Frosinone, Walter Mazzarri si è lasciato andare e ha dato praticamente il via libera alla cessione di Elmas, sempre più vicino al Lipsia:

“Dico la verità, dopo lo Scudetto se qualcuno ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via. Poi la società spiegherà certe scelte o meno “.

Parole limpide e cristalline quelle dell’attuale allenatore del Napoli, e chissà che la questione non possa coinvolgere anche altri azzurri.