Chiariello: “Il Napoli è avvantaggiato nel sorteggio Champions, può fare qualcosa di straordinario. Vi spiego”

Umberto Chiariello ha commentato la fine della fase ai gironi di Champions League. A Un Calcio alla Radio su Radio Napoli Capitale, il giornalista striglia il Milan e l’Inter ed elogia il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Si sono concluse le partite di Coppa, il turno si è esaurito completamente con Europa League e Conference League. Tutte e 7 le italiane restano nelle competizioni europee e questo vuol dire molto per il Ranking UEFA. Strano poter giudicare il Milan, fuori dalla Champions, un danno di 45 milioni, ma ha vinto contro il Newcastle di rimonta, il che ha indorato la pillola. Bisogna dare atto di una cosa: il PSG è forte e ne va dato atto, ma il Milan è fuori per un errore arbitrale gravissimo su un rigore all’ultimo minuto. Il Napoli ha ottenuto la qualificazione, doveva arrivare secondo dietro il Real Madrid e così è stato. Veniamo all’Inter. Non c’è niente da dire, non credevo che Thuram e Sommer potessero sostituire così egregiamente i predecessori e credo vinceranno il campionato a mani basse. Fare turnover col Real Sociedad, però, in Champions League è follia. L’Inter poteva vincere il girone, perché sottovalutare l’impegno? Non ha avuto senso. Per me, Inzaghi ha fatto una follia. Ad ogni modo, lunedì ci sono i sorteggi e il Napoli è la più avvantaggiata, perché non può più prendere il Real Madrid; l’Inter non può prendere il Real Sociedad, ma il Real Madrid; la Lazio, non può prendere l’Atletico Madrid, ma il Real Madrid. Questa è l’analisi che mi porta a dire che non è detto che il Napoli non possa trovare un’avversaria che gli consenta di continuare il percorso in Champions. Dopo 3 volte consecutive agli ottavi, arrivare due volte consecutive ai quarti, sarebbe una cosa straordinaria e non abituiamoci allo straordinario rendendolo ordinario, ricordiamoci da dove veniamo, chi siamo e quanto è straordinario il percorso che, negli anni, sta facendo questa società”.