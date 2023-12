Ecco quanto ha guadagnato il Napoli di premi Uefa: è la prima italiana

La Gazzetta dello Sport rivela la cifra che ha guadagnato il Napoli dai premi Uefa. Con la qualificazione agli ottavi e la quota del market pool del campionato, gli azzurri sono la squadra italiana che ha guadagnato di più, circa 66 milioni di euro. Dopo c’è l’Inter con 61,5 milioni, poi la Lazio con 57,2 milioni e ultimo il Milan (ora in Europa League) con 45 milioni. La vittoria della Champions vale altri 46,6 milioni. Infine per le italiane altri 20 milioni di market pool da dividere in base alle partite giocate da qui in avanti.