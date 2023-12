Napoli, da sabato inizia il vero percorso di Walter Mazzarri. Un mese per risollevare la stagione azzurra

Archiviato il tour de force iniziale, Walter Mazzarri avrà una serie di partite in cui poter centrare risultati e rimettere il Napoli in carreggiata. Il tecnico livornese, ha ereditato la panchina all’indomani di un tour de force che avrebbe scoraggiato chiunque: Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Il bilancio complessivo è una sofferta vittoria contro gli orobici e tre sconfitte nelle quali forse gli azzurri meritavano di più. A seguito di questa partita, si è giocato in Champions League contro lo Sporting Braga. All’apparenza un impegno semplice, poteva rivelarsi molto complicato per un gruppo che in questo momento non vive un buon momento dal punto di vista psicologico, specie se i portoghesi fossero passati in vantaggio. L’aver sbrigato in mezz’ora la pratica, pur non brillando, è comunque un buon risultato. In questa stagione infatti, difficilmente gli azzurri hanno dimostrato di risolvere con facilità alcune sfide di ordinaria amministrazione.

È chiaro che queste 5 gare potessero essere solo indicative e non definitive. Da queste, si possono già notare quali tasti sta toccando il tecnico toscano. La squadra, al suo arrivo, giaceva in pessime condizioni fisiche, aveva smarrito il suo gioco e psicologicamente era a pezzi. Nel giro di poco più di un mese, si possono notare dei primi miglioramenti, seppur non da stropicciarsi gli occhi. Per riprendere sul piano mentale però, serve ancora lavoro. Ovviamente, il duro calendario non ha aiutato. Tuttavia, le prossime sfide sono perfette per poter ritrovare risultati e migliorie in vista della Supercoppa Italiana, in programma dal 21 al 25 gennaio 2024. Per quella data, i partenopei dovranno aver scacciato i fantasmi, visto che c’è in palio un trofeo da non far passare in secondo piano, specie in una stagione sciagurata come questa. Oltre che ovviamente, poter proseguire al meglio per il prosieguo dell’annata.

NAPOLI-CAGLIARI, 16/12/2023 h. 18:00

La prima partita del vero inizio di Walter Mazzarri. I sardi, allenati da Claudio Ranieri, sono una squadra modesta ma dotata di un enorme spirito. Spesso infatti, hanno ribaltato dei risultati già scritti nei minuti finali, come accaduto con il Frosinone ed il Sassuolo. Motivo per cui, l’impegno sarà perfetto per testare la concentrazione dei partenopei. Se nelle varie uscite stagionali non sempre il Napoli ha dimostrato di saper gestire al meglio, in questa occasione sarà un aspetto fondamentale. Contro gli isolani, sarà fondamentale chiudere la pratica proprio come fatto con il Braga: velocemente e senza concedere troppe occasioni. Mantenere troppo a lungo il risultato in bilico, potrebbe essere controproducente.

I partenopei hanno già perso troppi punti, soprattutto, la vittoria al Maradona in campionato manca da fine settembre. Un successo, oltre che obbligatorio per evitare di rimanere imbrigliati nel treno della lotta Champions, è fondamentale per continuare sul percorso iniziato e per incasellare del morale che non fa mai male. Il Napoli è tutto sommato superiore delle altre pretendenti attualmente in lotta, e deve riprendere il prima possibile a macinare punti. Da questo punto di vista, la gara è l’ideale per iniziare questo percorso.

NAPOLI-FROSINONE (COPPA ITALIA), 19/12/2023 h. 21:00

Sicuramente l’occasione migliore per dare spazio alle alternative e far rifiatare i titolari. La Coppa Italia non va certo snobbata, ma negli ultimi mesi alcuni giocatori hanno avuto davvero pochissime occasioni per poter tirare il fiato. D’altro canto, i ciociari di Eusebio Di Francesco sono una squadra ostica. L’organico, che non spicca tra i migliori del campionato, è ben organizzato ed è in grado di giocare con la testa libera. Motivo per cui, sono passati dall’essere tra le squadre candidate alla retrocessione ad una delle rivelazioni di questa Serie A, e la loro salvezza appare come una vera e propria formalità.

Sperimentare? Sì. Sottovalutare? No. La Coppa Italia è pur sempre un trofeo. Vincerla, o comunque arrivare in finale, permetterebbe di accedere nuovamente alla ricca Supercoppa Italiana. Inoltre, una precoce eliminazione potrebbe non giovare alla già delicata condizione psicologica dei partenopei. Specie se rimediata contro una squadra sicuramente alla portata.

ROMA-NAPOLI 23/12/2023 h. 20:45

La sfida in cui sarà necessario aver metabolizzato quasi del tutto i progressi mostrati nelle prime uscite. I giallorossi di José Mourinho non sono solamente una diretta concorrente per il quarto posto, ma sono anche una delle peggiori compagini da affrontare quando la condizione mentale non è delle migliori. La sua Roma non è certamente bella da vedere, ma sta ottenendo risultati. Soprattutto, alcuni di questi sono arrivati nei minuti finali, motivo per cui l’applicazione sarà fondamentale. In aggiunta, i suoi uomini sono focosi e inclini a giocare partite sporche, dove le provocazioni la fanno da padrone e possono incidere sull’esito. Senza dimenticare che gli azzurri giocheranno in un ambiente caldo e ostile, in grado di sostenere la propria squadra fino all’ultimo.

Una vittoria in quest’occasione può valere più dei consueti tre punti. Sia perché ottenuta contro una diretta avversaria, sia perché potrebbe dare un primo importante slancio ai partenopei, che potrebbero fare un importante passo per la qualificazione alla Champions League. La gara dell’antivigilia di Natale si prospetta tutt’altro che facile, ma i primi segnali dati dalla squadra sotto la guida di Mazzarri lasciano ben sperare. Battere i capitolini può stare a significare che gli azzurri appartengono ancora al treno delle principali big del torneo, e che al disastroso inizio si sta cominciando a porre rimedio. Stavolta, non c’è nemmeno la scusante di avere subito dopo (o immediatamente prima) un altro match di cartello. Per cui, si potrà valutare il Napoli in questi dopo aver affrontato delle partite con un indice più basso di difficoltà.

NAPOLI-MONZA 29/12/2023 h. 18:30

Brutta gatta da pelare. Questa locuzione è perfetta per descrivere la formazione di Raffaele Palladino. Il tecnico napoletano, ha ereditato la squadra la passata stagione mentre giaceva in zona retrocessione. Sotto la sua guida, i brianzoli si sono imposti come una realtà del campionato italiano, ovvero, quelli che non si battono da soli e scendendo in campo in pantofole. Anche in quest’occasione, il Napoli avrà la necessità di vincere. Dovrà farlo imponendo il suo status e il suo valore, sapendo che per ottenere i 3 punti bisognerà impegnarsi al massimo. Però, mettere in campo il proprio valore e il proprio peso psicologico, può spostare l’ago della bilancia in maniera significativa.

Come detto in precedenza, non sempre i partenopei hanno dimostrato di vincere quelle partite in cui bisogna essere focalizzati al massimo. Questa è una di quelle, forse una delle più difficili che si possono ricollocare a questa definizione. Se i progressi visti nelle prime uscite dovessero confermarsi, non sarà difficile per gli azzurri conseguire quest’obiettivo. Anche se, pur mettendoci tutto l’impegno possibile, la vittoria potrebbe essere non facilmente conseguibile, visto l’ottimo livello conseguito dai lombardi e la loro capacità di mettere in difficoltà gli avversari.

TORINO-NAPOLI 07/01/2024 h. 15:00

La formazione allenata da Ivan Juric sta vivendo una stagione tra luci e ombre. In alcune occasioni, i granata hanno dimostrato di essere la squadra che il tecnico croato vuol sempre vedere. In altre invece, hanno deluso e non poco. Tuttavia, le loro caratteristiche potrebbero non venir meno, perciò servirà giocare sporco ed essere concentrati. Rimanere bloccati nella trappola torinista, potrebbe costringere i partenopei a snaturarsi. Da questo punto di vista, la trasferta può considerarsi come una prova di maturità. Per un gruppo che tende ad insistere nell’imporre il proprio gioco infatti, non riuscire ad applicarlo potrebbe portare del nervosismo.

Perciò, serve il poter disporre di piani e mosse alternative a quelle tipiche, che in una squadra non devono mai mancare. C’è bisogno di recuperare il gioco, ma bisogna saper sviluppare anche delle nuove soluzioni da sfruttare in partite come questa. Inoltre, vuoi per uno scherzo del destino, Osimhen e Anguissa non ci saranno poiché impegnati in Coppa d’Africa. Queste nuove idee non dovranno arrivare solo dal punto di vista tattico, ma anche degli uomini, specie in una stagione lunga, difficile e piena di impegni.

NAPOLI-SALERNITANA 14/01/2024 (orario da definire)

La partita meno impegnativa del mini calendario, ma è pur sempre un derby. I corregionali, allenati da Filippo Inzaghi, stanno vivendo uno psicodramma. Vuoi per delle scelte di mercato sbagliate, per la rosa costruita non al meglio e per non aver chiarito alcune grane interne, i salernitani sono meno insidiosi di quanto potessero apparire la scorsa stagione. Però, rimane il fattore della sfida contro il Napoli, da loro considerata la più importante. Questo, potrebbe caricare gli avversari a mille a mille e rendere un inferno quella che all’apparenza pare una vittoria facile.

Questa gara dovrà fungere da prova generale per dimostrare di essere maturati in maniera definitiva. Certo, l’avversario non è sicuramente il più temibile, ma per tanti motivi, questa sfida può rivelarsi più dura del previsto. Portare a casa il successo è necessario per arrivare con più leggerezza mentale all’impegno (presumibilmente) in terra saudita. Oltre questo, non bisogna sottovalutare i campani, motivo per cui servirà sia saper imporre il proprio status, sia rimanere concentrati che proporre il proprio gioco con profitto. Un aspetto che una squadra di livello dovrebbe mostrare contro tutti, e che in un’uscita del genere può affermarlo con vigore.

In conclusione, il Napoli ha tutte le carte in regola per potersi riprendere. Nessuna di queste avversarie, seppur rispettabili, dispone né del livello né dell’entusiasmo di Real Madrid, Inter e Juventus. Vincerle tutte sarebbe un’impresa, e forse per questa compagine è chiedere troppo, perché nel calcio esistono anche gli avversari. Ma già dare ulteriori prove di crescita è importante. A queste però, devono succedere i risultati, altrimenti rimarranno solamente inutili rimpianti. Se l’inizio della nuova avventura di Walter Mazzarri è stato proibitivo, questo seguito è perfetto per poter costruire con calma e affrontare in ogni occasione un test differente con stimoli e obiettivi differenti. Al termine di questo ciclo, servirà aver recuperato con pienezza la squadra sia fisicamente che mentalmente, sia per la Supercoppa Italiana che per le partite a seguire. Altrimenti ci saranno delle domande molto drastiche da porsi.