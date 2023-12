Napoli-Inter c’è una differenza sostanziale nei numeri delle due squadre

Napoli-Inter è anche la sfida tra i migliori attacchi del campionato. Da una parte Lautaro con i suoi 13 goal in 13 partite, dall’altra Osimhen fermo a 6, ma con diverse partite saltate per infortunio. Se la fase offensiva della due squadre è molto simile a livello di numeri, la differenza sostanziale che balza subito all’occhio la si nota nella fase difensiva. L’Inter di Simone Inzaghi è la squadra che ha subito meno goal in campionato: solo 7, mentre il Napoli 14. Mazzarri sta lavorando proprio su questo, mettere a posto quel reparto che l’hanno scorso con Kim era diventato quasi invalicabile. Lo riporta il Corriere dello Sport.