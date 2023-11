Italia-Macedonia del Nord, primo tempo. Dilaga l’Italia alla fine del primo tempo, Apre le marcature Darmian da calcio d’angolo. Poi arriva il rigore per l’Italia e Jorginho non esita a presentarsi dal dischetto, ma sbaglia. Pochi secondi dopo però, entra in partita Federico Chiesa che con un gol dalla distanza scaccia via la paura. A fine primo tempo ancora Chiesa che con un tiro deviato sigla il 3-0!