Tifosi Torino: “Tifosi napoletani, ecco il ‘vero’ Mazzarri”

Walter Mazzarri ha lasciato un’impronta importante a Napoli. Ha risollevato una squadra ai tempi allo sfascio (allenata da Roberto Donadoni) portandola ad alti livelli sia in Italia e sia in Europa. Il tecnico toscano, dopo l’esperienza azzurra ha allenato altre squadre ( Cagliari, Inter, Watford e Torino). Il 4 giugno 2018 viene ingaggiato da Urbano Cairo per sostituire Sinisa Mihajlovic che venne esonerato. Mazzarri concluse la sua prima annata granata al nono posto, con un bilancio di 29 punti in 19 partite ( 4 in più rispetto a Mihajlovic).

Nella stagione 2018-19 il Torino chiuse la stagione al settimo posto, distante 3 punti dall’Europa League. La stagione successiva non fu positiva. I granata risolsero il contratto di Mazzarri con la squadra al dodicesimo posto dopo 22 giornate.

I tifosi del Torino hanno commentato il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli: “Cosa dire ai napoletani? Il vero Mazzarri è quello che dicono i numeri come il record di 63 punti raccolti nella stagione 2018/2019: è il miglior risultato del club nella storia della Serie A dei tre punti a vittoria”; “I numeri sono dalla sua parte, ma il suo gioco non mi è mai piaciuto”, “Non aveva grandi giocatori, ma nel complesso non fece male”, “Non va preso in giro, è un buon allenatore”, questi sono alcuni commenti che si trovano sul web.