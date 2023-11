Soviero: “Il Napoli può vincere lo scudetto. Meret? Ha un solo problema”

L’ex portiere Salvatore Soviero è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e in particolare di un giocatore azzurro.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli con le squadre inferiori, le cosiddette piccole, vince sempre. Il problema è quando affronterà una diretta concorrente per lo scudetto. Il Napoli ha le potenzialità per lottare per il titolo. Per farlo deve ritrovare al più presto l’equilibrio delle prestazioni, a Salerno ha vinto con il minimo sforzo. In generale il Napoli nella rosa non è secondo a nessuno, ha un attacco formidabile, ha un organico completo, ha varietà di scelta e quindi deve lottare per difendere lo scudetto sino alla fine. Manca solo qualcosina nei due centrali di difesa, servirebbe un marcatore”.

Poi Soviero ha continuato: “Nonostante questa partenza un po’ stentata se ritrova la tranquillità, insieme all’ambiente, può vincere di nuovo lo scudetto. L’Inter ha sempre fatto partenze lanciate, non so se manterrà questo ritmo. Meret? Il suo problema è solo di personalità, non certo tecnico. E’ un portiere di buon livello ma caratterialmente ha qualche momento a vuoto. La percezione è che non sia sempre sicuro di sé, perché le doti tecniche sono indiscutibili. Forse potrebbe migliorare nelle uscite”.