Messi vince il Pallone d’Oro e lo dedica a Maradona, le sue parole

Lionel Messi è il vincitore del Pallone d’Oro 2023 ed esprime così le sue sensazioni a seguito del successo individuale ricevuto a Parigi:

“Grazie a tutti, voglio ringraziare chi mi ha votato e permesso di vincere. Condivido il premio coi compagni di nazionale, è per quanto abbiamo ottenuto insieme con l’Argentina. Questo è un dono per il gruppo, per tutta la nostra gente. Non mi dimentico però di giocatori come Haaland e Mbappé: straordinari, presto si porteranno a casa loro questo premio. Anche loro l’avrebbero meritato. Stasera vedo dei giocatori di grande classe qui, per tanti anni ho avuto la fortuna di essere in questo gala. I giocatori cambiano, si rinnovano, il livello non si abbassa mai. Voglio fare una menzione speciale, l’unico sogno che dovevo realizzare era diventare campione del Mondo ed è stato molto speciale. Tutti intorno a me lo volevano, condivido la gioia con la mia famiglia. E poi ringrazio Diego: non c’è modo migliore di augurargli buon compleanno”.