Il giornalista sportivo Raffaele Auriemma ha parlato a Pressing della partita di ieri sera tra Napoli e Milan.

Quest’ultimo ha così commentato il pareggio: “Non credo che la cura ADL abbia funzionato in realtà, continuo a vedere una squadra sbandata e delusa infatti, messa male in campo. Rrahmani sta vivendo un periodo no e per questo andava fatto giocare Ostigard ieri. Alcuni calciatori faccio fatico a riconoscerli”.