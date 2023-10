Fiorentina, Barone: “Italiano al Napoli? Io e ADL siamo persone di parola. Vi dico il perché”

Vincenzo Italiano è sempre stato nella lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico della Fiorentina era già stato individuato per il dopo Gattuso, poi venne Spalletti. Quest’estate era ritornato in auge e ciò lo ha confermato anche Joe Barone. “Napoli su Italiano? Ma aveva un contratto – ha spiegato il direttore sportivo della Fiorentina – E i contratti si rispettano. Mi sembra che anche De Laurentiis la pensi così. Noi siamo persone di parola. E Vincenzo non è mai venuto da me a dire che voleva andare via. Un contratto è un contratto”.