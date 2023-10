Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ in onda su Tele A: “Noi rimpiangeremo Meret quando andrà via. Avete visto Donnarumma con il Newcastle? Donnarumma è il portiere titolare della Nazionale e di un contratto con il PSG da 12 o 14 milioni a stagione. Il tiro di Valverde viaggiava a 100km all’ora ed è stato deviato da Olivera. Una deviazione a quella velocità, anche di pochi centimetri, per un portiere è fatale e nonostante la deviazione e la velocità Meret l’ha comunque deviata. Poi la sfortuna ha voluto che gli sbattesse addosso, ma più che sfortuna del Napoli è il cul de sac di Ancelotti”.