D’Aversa torna su Lecce-Napoli: “Fino al minuto 87 la partita era in equilibrio”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Sassuolo. Tra gli argomenti, il tecnico è tornato a parlare della partita in cui i salentini hanno sfidato il Napoli.

“Il morale dopo Napoli non era idilliaco, i ragazzi non erano contenti. Però poi le partite vanno analizzate in maniera equilibrata. Fino al minuto 87 la partita era in equilibrio. Il risultato finale destabilizza, ma noi dobbiamo ragionare con equilibrio. Non ci dobbiamo abituare alla sconfitta. Gli ultimi metri fan parte di un miglioramento su cui bisogna lavorare. Contro il Napoli abbiamo avuto occasioni per segnare, siamo venuti meno. Nel primo tempo ci sono state due situazioni per squadra. C’è possibilità di migliorare, abbiamo lavorato sugli ultimi metri in settimana. L’atteggiamento è stato ottimo”.