Gaetano Imparato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fuorigioco trasmissione in onda su Tele A, in cui ha speso parole al miele per Piotr Zielinski: “Il polacco è stato uno dei migliori contro il Real. Uno in giro così non si trova e se lo trovi costa veramente tanto. Faccio un appello alla società di rinnovargli il contratto per 5 anni, è fortissimo”.