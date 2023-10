Pistocchi: “Natan? Io tra i primi a parlarne bene. Il problema del Napoli è un altro”

Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Punto Nuovo per analizzare il match tra Napoli e Real Madrid. In particolare, il giornalista si è soffermato sulla crescita degli uomini di Rudi Garcia.

Ecco le sue parole: “Anche i singoli stanno dimostrando di essere in crescita e stanno giocando un buon calcio. Natan? Sono stato tra i primi a parlarne bene. Il problema è che la coppia centrale del Napoli non è quella titolare al momento. Manca Rrahmani e c’è qualche meccanismo difensivo che può saltare”.

Pistocchi ha poi continuato: “Il gol di Bellingham non si può prendere, Ostigard doveva uscire deciso sull’uomo e invece se l’è portato in area. Detto questo, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Farina del sacco di Garcia o ritorno al gioco di Spalletti? Il gruppo giocatori e l’allenatore si sono confrontati sui concetti di gioco, ma il confronto da solo non basta per arrivare all’eccellenza”.