Mediaset – Lecce-Napoli, le pagelle: Kvara al top, bravo Natan. Baschirotto il peggiore

Il Napoli vince in scioltezza a Lecce per 4-0, dimostrando le sue qualità nonostante il turnover in vista del turno infrasettimanale di Champions. Ottima prestazione degli azzurri, con Kvara che sembra essere tornato alla sua condizione abituale e Natan che si sta gradualmente inserendo in maniera positiva, ma non solo. Ecco le pagelle secondo Sportmediaset:

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5,5, Baschirotto 5, Pongracic 5, Gallo 5 (16′ st’ Dorgu 6); Rafia 6 (16′ st’ Oudin 5,5), Ramadani 5, Blin 5 (16′ st’ Gonzalez 5,5); Almqvist 6 (37′ st’ Corfitzen sv), Krstovic 6, Strefezza 5,5 (26′ st’ Piccoli 5,5). All. D’Aversa



NAPOLI (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 6, Ostigard 7, Natan 6,5, Olivera 6, Anguissa 7, Lobotka 6 (30′ st’ Cajuste sv), Zielinski 6,5 (38′ st’ Gaetano 7), Lindstrom 6 (13′ st’ Politano 6), Simeone 6 (1′ st’ Osimhen 7), Kvaratskhelia 6,5 (13′ st’ Raspadori 6). All. Garcia