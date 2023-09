Il presidente dell’Associazione Allenatori Renzo Ulivieri è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “La situazione del Napoli sta migliorando di partita in partita. Quando un allenatore arriva in un posto nuovo deve valutare quello che trova. Garcia che è un tecnico navigato ed esperto avrà fatto sicuramente così. Sa che deve cambiare il meno possibile, il francese è un tecnico esperto e non farà l’errore di cambiare tanto per non stravolgere gli equilibri. Al massimo aggiungerà qualcosa e poi valuteremo quello che apporterà a questo Napoli”.

Gli errori arbitrali? “Secondo una recente analisi, con il Var sono arrivati al 2% a partita. Quindi bisogna saper accettare anche alcuni fischi. Sono la persona meno indicata per parlare degli arbitri per quello che ho fatto in carriera. Posso solo dire ai miei assistiti che per non sbagliare basta che non fanno come ho fatto io”.