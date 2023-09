Il giornalista Massimo Ugolini è intervenuto nel corso di Radio Goal: “Ci si aspettava una proposta di gioco diversa, invece c’è confusione. Garcia ha diverse attenuanti perché ha raccolto un’eredità pesante. Questo non toglie il fatto che ci siano dei problemi. Lobotka deve trovare centralità e anche condizione, Osimhen andrebbe servito meglio. La partita-verità non sarà il Braga in Champions, ma quella col Bologna”.