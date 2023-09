Compagnoni: “Il match col Genoa fa suonare un campanello d’allarme, una squadra lenta e senza idee”

Il giornalista Maurizio Compagnoni è intervenuto nel corso di Radio Goal: “Il match col Genoa fa suonare un campanello d’allarme: commentavo la partita ed ero sbalordito dalla prestazione del Napoli, squadra involuta, lenta e senza idee. Una squadra smarrita. Quando la Juve si separò da Conte, venne Allegri che per i tre mesi successivi giocò esattamente come prima, senza cambiare nulla. Quando ho visto che De Laurentiis ha fatto di tutto per trattenere Osimhen era normale pensare che il Napoli fosse la favorita per lo scudetto. Io mi aspetto che il Napoli torni a fare il Napoli e non la squadra assurda vista con la Lazio. Non esiste che dopo pochi mesi si siano imbrocchiti”.