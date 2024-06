Fedele sbotta: “Manna inesperto nel gestire il caso Di Lorenzo, vi dico”

L’ex dirigente Enrico Fedele ha commentato ai microfoni di TMW Radio il caos che si è creato in casa Napoli per la questione Di Lorenzo. Ecco cosa ne pensa:

“Io credo di essere vissuto in un altro mondo. Questo calcio mi sembra il Grande Fratello. Quando ho fatto il dirigente, risolvevo le cose senza far sapere, se non alla fine. Manna è giovane, inesperto, è un tirocinante e si trova in questa situazione delicata. E’ stata gestita malissimo la situazione, visto che prima è stato convocato il giocatore e gli è stato chiesto di trovarsi una squadra e poi il dietrofront per l’intervento di Conte. Quando un giocatore non vuole rimanere è inutile stare lì a menarla. Le cose vanno dette quando sono concluse. E’ una frattura che non si può ricucire“.