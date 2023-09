Mercoledì sera, alle ore 21, il Napoli darà inizio al suo nuovo percorso in Champions League sfidando il Braga di Artur Jorge.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, pare che il presidente Aurelio De Laurentiis non partirà con la squadra per raggiungere il Portogallo, visto il viaggio logisticamente complicato e il rientro degli azzurri in Italia già all’alba di giovedì.

Il patron azzurro seguirà il match in TV.