A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore: “Elmas può non piacere a tutti, ma è un calciatore fondamentale nel Napoli. Ha la capacità di saper fare tutto, può essere considerato un titolare ora con Garcia, anche se lo ha impiegato poco. Spalletti difficilmente ha rinunciato a lui, anche a partita in corso. La verità è che Garcia non ha ancora contezza della rosa che ha a disposizione, visto che il macedone è stato poco impiegato. Il francese era fuori dai giochi sino a qualche mese fa, allenava in Arabia Saudita. Avrebbe dovuto approfondire meglio il suo arrivo al Napoli. Adesso mi dà l’impressione che non abbia capito realmente il valore della squadra campione di Italia.

Garcia ha già compromesso il gioco e l’identità del Napoli, meritava ben altro approccio. Non vuole più passare dai piedi di Lobotka, ma è stato alla base del nostro successo. Il Napoli ora gioca malissimo e lo ha fatto anche quando ha vinto con Frosinone e Sassuolo!

Se si continua di questo passo, ci renderemo conto dell’errore catastrofico commesso. Dovremo dimenticarci dello Scudetto e dello spettacolo visto lo scorso anno… Lobotka non era servito dai centrali contro la Lazio, mi faceva soffrire vedere che si proponeva e non riceveva palla. Sono sicuro che se si continua così, non andremo lontano. La chiave è rimettere Lobotka al centro del progetto, nel suo ruolo ideale come playmaker”.

Natan? “Se non ha fatto un minuto, è perché non è stato ritenuto in grado. Kim era arrivato dall’altra parte del mondo e con Spalletti è diventato fondamentale dopo 120 secondi. Il Napoli ha puntato su una soluzione votata al risparmio, ma servivano altri profili per sostituire un gigante come Kim”.