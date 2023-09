Ultima seduta mattutina di questa settimana all’SSCN Konami Training Center in questa sosta per le nazionali.

“La squadra in avvio ha svolto esercitazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto torello seguito da seduta tecnica e svolgimento di gioco finalizzato alla conclusione in porta. Chiusura di sessione con lavoro di forza. Il gruppo riprenderà la preparazione lunedì pomeriggio”, ha comunicato il club partenopeo nel classico report.

Diversi nazionali, però, domenica avranno già concluso i loro impegni e lunedì pomeriggio saranno in viaggio o addirittura già disponibili per aggregarsi al gruppo.

E’ il caso di Lindstrom che domenica giocherà in Finlandia con la sua Danimarca.

Così come Zielinski che domenica avrà concluso gli impegni con la Polonia dopo la sfida in Albania ed anche Victor Osimhen che però giocherà in Nigeria contro Sao Tome Principe.

Entro martedì al massimo saranno a disposizione di Rudi Garcia per puntare al Genoa.