Clamoroso dietrofront di Demme: non vuole più trasferirsi all’Herta Berlino

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, Diego Demme avrebbe deciso di non trasferirsi più all’Herta Berlino. I tedeschi avevano già un accordo con il calciatore e stavano cercando quello con il Napoli ma ora è lo stesso Demme a dire no. Come racconta il quotidiano, i motivi dietro il ripensamento del giocatore sarebbero legati al pessimo inizio di stagione dell’Herta: 0 punti in tre partite e nemmeno un goal realizzato. Questo pomeriggio dovrebbe esserci un colloquio con la squadra tedesca per chiarire la situazione, ma al momento in Germania c’è pessimismo sul buon esito della trattativa