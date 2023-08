Rudi Garcia, tecnico del Napoli, presenterà domani in conferenza stampa la sfida Napoli-Sassuolo, valida per la seconda giornata di Serie A e prima gara casalinga della stagione per i partenopei, che si terrà domenica alle ore 20:45. Dunque, l’allenatore non parlerà alla vigilia dell’incontro, ma due giorni prima. L’evento inizierà alle ore 12:30 presso la sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno.