GdS – Demme non più parte del progetto, Gaetano resta in Serie A

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli saluterà a breve due centrocampisti che non rientrano nei piani di Rudi Garcia. Il primo sarà Demme, ormai da un anno relegato in panchina, che dovrebbe far ritorno in Germania all’Herta Berlino. Dopo sarà il turno di Gaetano, vicinissimo all’Empoli. La formula è quella del prestito secco, segno che il Napoli crede ancora molto in questo giocatore e aspetterà l’anno prossimo per fare delle valutazioni definitive. Il suo passaggio in Toscana, ormai una formalità, verrà ufficializzata quando Gabri Veiga firmerà il suo nuovo contratto con gli azzurri.