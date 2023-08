Marco Bucciantini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “La questione decisiva per valutare il mercato del Napoli è quella del rinnovo di Osimhen. In Serie A chi ha comprato bene ha dovuto cedere un pezzo importante, invece il Napoli ha ceduto soltanto il calciatore che aveva una clausola, Kim, grazie al grande lavoro sui conti, sempre in ordine da anni, che sono la vera forza del Napoli. Con Osimhen il Napoli resta la squadra più forte”.