Crippa: “Il Napoli può replicarsi. Mercato? Ci vuole un po’ di pazienza, serve il tassello giusto”

Massimo Crippa, ex calciatore del Napoli e oggi dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ci vuole un po’ di pazienza sul mercato, perché sicuramente l’uscita di Kim sta facendo fare al Napoli delle valutazioni sul suo sostituto. Bisogna saper scegliere tassello giusto, il Napoli l’ha dimostrato l’anno scorso riuscendo a sostituire bene chi è andato via. So che i tifosi si aspettavano una vittoria con la Spal, ma non bisogna preoccupati. Mantenendo l’ossatura e vedendo come si stanno muovendo le altre squadre, il Napoli può replicarsi. Tutte stanno faticando sul mercato, il Milan è quella che ha fatto più entrate ma bisogna sempre vedere come sapranno inserirsi i nuovi acquisti. Difficile rivincere lo scudetto a Napoli? È una situazione molto diversa dalla nostra nel ‘90. Allora nel mercato estivo arrivarono giocatori per completare la rosa e poi c’era Diego che aveva problemi e voleva andare via. Fu un campionato deludente, ma la squadra aveva già fatto il massimo. Il Napoli attuale invece, ha una squadra giovane e i giocatori hanno dei margini di miglioramento”.