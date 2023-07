Retroscena Caprile: ecco cosa disse sul Napoli in una vecchia intervista

Elia Caprile è un nuovo giocatore del Napoli. Non farà parte però della rosa degli azzurri 23/24 ma resterà un anno all’Empoli in prestito per giocare e fare esperienza. Negli ultimi giorni è andata virale una frase sul Napoli, che il portiere disse in una intervista su Twitch a Cronache di Spogliatoio: “A papà devo tutto, per questo il mio sogno è giocare almeno una partita al Maradona con tutta la famiglia che mi guarda”. Dopo tanti sacrifici il sogno a breve diventerà realtà e pazienza se l’esordio con gli azzurri arriverà solo l’anno prossimo. Il futuro è nelle sue mani.