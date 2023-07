Garics: “Danso a Napoli farebbe un importante passo per la sua carriera”

Gyorgy Garics, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’obiettivo di mercato degli azzurri Kevin Danso e non solo.

“Danso è un calciatore valido. Se approdasse a Napoli farebbe un passo importante per la sua carriera. Difensore molto rapido, capace anche di recuperare in velocità diversi metri ai suoi avversari. In questo mi ricorda molto Kim. Di Lorenzo? Potrebbe diventare una bandiera del Napoli. Ma prima di sbilanciarmi nei giudizi voglio attendere le firme sul rinnovo. Di Lorenzo è sicuramente un calciatore che potrà esser ricordato nella storia azzurra, per l’attaccamento mi ricorda Hamsik. Lo slovacco è una bandiera anche se non è riuscito a vincere lo scudetto”.