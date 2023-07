Colomba: “Meret deve essere riconfermato. Garcia? Avrà un compito importante”

Il tecnico Franco Colomba ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Marte Sport Live”, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte.

L’ex centrocampista ha parlato di Alex Meret: “Si è guadagnato il posto da titolare. Non credo che il Napoli voglia cercare un altro portiere al suo posto. Non so chi gli farà da secondo. Di sicuro punterei su Meret, ha dimostrato grande personalità. Ha sfruttato al meglio l’occasione, sarebbe ingeneroso sostituirlo. Il Napoli ha già nelle corde duttilità tattica, lo scudetto è stato conquistato con il 4-3-3. C’è stata qualche variabile in qualche spezzone di partita. Non credo che Garcia faccia una rivoluzione e poi strada facendo imporrà altre idee. Probabilmente arriverà un centrocampista che ti possa far cambiare modulo. Garcia dovrà guadagnare la fiducia nel gruppo dei giocatori e questo dipenderà da lui e dal suo approccio. È sicuramente il primo obiettivo. Giuntoli ha deciso di ripartire dalla Juventus, evidentemente riteneva concluso il suo ciclo nel Napoli“.